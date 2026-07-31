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31 июля 2026 в 14:30

Где искать подосиновики в августе в Подмосковье: подскажем грибные места

Где ищут подосиновики: секреты сбора благородных грибов в августе в Подмосковье Где ищут подосиновики: секреты сбора благородных грибов в августе в Подмосковье Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Август традиционно считается самым щедрым месяцем для любителей тихой охоты, ведь именно сейчас грибы в Подмосковье радуют своим небывалым изобилием. В этом сезоне чередование теплых дождей и солнечной жары сыграло на руку грибнице, поэтому подмосковные леса манят урожаем.

Куда москвичам ехать за подосиновиками?

В лесных массивах Подмосковья сейчас активно растут самые разные грибы: от лисичек и сыроежек до царских белых, но главный желанный трофей сезона — это подосиновики. За этими благородными красавцами лучше всего отправляться в западном, северном и восточном направлениях региона: отличными локациями считаются леса под Рузой, Волоколамском, Клином, Сергиевым Посадом и Шатурой.

Подосиновики ценятся не только за эффектный внешний вид, но и за богатый состав: в них много ценного легкоусвояемого белка, аминокислот и витаминов группы B. В кулинарии этот гриб универсален: молодые крепкие экземпляры идеально подходят для жарки с молодым картофелем, плотная мякоть прекрасно сохраняет вкус и аромат при сушке, а мелкие шляпки великолепны в маринованном и соленом виде.

Как найти подосиновики в августовском лесу

Чтобы вернуться домой с полными корзинами, важно понимать особенности поведения грибов в конце лета. Ниже собраны проверенные практические советы, которые помогут сориентироваться на местности.

  • Ищите на опушках, а не в чаще: в августе из-за высокой травы и густой тени в глубине леса слишком сыро и прохладно, поэтому подосиновики массово выходят на светлые опушки, прогреваемые поляны, вдоль просек и лесных дорог.

  • Проверяйте правильные деревья: несмотря на название, эти грибы образуют симбиоз не только с осинами, но и с березами, дубами и молодыми соснами, поэтому смешанный молодняк — идеальная локация.

Где искать подосиновики в августе в Подмосковье: подскажем грибные места Где искать подосиновики в августе в Подмосковье: подскажем грибные места Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Проверяйте темнеющий срез: главный признак настоящего подосиновика — его плотная мякоть на срезе быстро меняет цвет, сначала слегка розовеет, а затем синеет или темнеет до почти черного оттенка.

  • Отличайте от ложных грибов: у подосиновика нет ядовитых аналогов, но его можно перепутать с несъедобным желчным грибом (горчаком), у которого трубчатый слой снизу шляпки имеет грязновато-розовый цвет, а мякоть не синеет и сильно горчит.

  • Оценивайте губчатый слой: у молодого здорового гриба нижняя часть шляпки всегда мелкопористая, белая или светло-серая, без розовых или бурых пятен.

Правила безопасного и успешного сбора

Чтобы пребывание на природе принесло только позитивные эмоции и богатый грибной улов, не забывайте об элементарных мерах предосторожности.

  • Зарядите телефон и возьмите компас: перед выходом в лесной массив обязательно сообщите близким свой маршрут и возьмите с собой внешний аккумулятор.

  • Одевайтесь защищенно: выбирайте яркую закрытую одежду, высокую обувь и обязательно обрабатывайте вещи репеллентами от клещей.

  • Не берите незнакомые находки: если у вас возникает хотя бы малейшее сомнение в съедобности или свежести гриба, оставьте его на месте.

  • Берегите грибницу: аккуратно подрезайте ножку ножом или выкручивайте ее, не разрывая подстилку, чтобы сохранить урожай на следующий год.

  • Перерабатывайте сбор сразу: принесенный урожай необходимо очистить и подвергнуть кулинарной обработке в первые 12 часов после сбора.

Августовский лес в Подмосковье всегда благоволит тем, кто подходит к делу с умом, знанием природы и уважением. Берите корзины, выбирайте правильный маршрут и отправляйтесь за богатым урожаем грибов!

Ранее мы рассказывали, где в Московской области ловить вторую волну грибного урожая этого лета.

Подмосковье
грибы
август
подосиновики
леса
маршруты
советы
лайфхаки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
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