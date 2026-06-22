С чем едят жареные грибы: три рецепта для ленивого вкусного ужина

С чем едят жареные грибы: три рецепта для ленивого вкусного ужина

Жареные грибы — это не просто гарнир и не просто закуска. Это универсальная основа, вокруг которой можно выстроить целый ужин.

Жареха с подберезовиками по-сибирски

Этот рецепт пришел из таежных деревень Западной Сибири, где грибы и картошка — не просто еда, а целая философия осени. Главный секрет: жарить их на двух сковородах отдельно, а соединять лишь в самом конце — тогда картошка остается с хрустящей корочкой, а грибы не размокают.

Понадобятся: подберезовики свежие (400 г), картофель (600 г), лук репчатый (2 шт., средние), чеснок (3 зубчика), топленое масло (40 г), соль и черный перец по вкусу, укроп свежий (небольшой пучок).

Способ приготовления. Картофель нарежьте дольками и обжарьте на первой сковороде с топленым маслом до румяной корочки — без крышки, не торопясь. На второй сковороде обжарьте лук до золотистости, добавьте нарезанные кусками подберезовики и жарьте на сильном огне около 25–30 минут до полного испарения влаги.

В конце добавьте к грибам чеснок, соль, перец, подержите еще 5 минут. Соедините картошку и жареные грибы, аккуратно перемешайте, посыпьте укропом. Подавайте прямо со сковороды.

Калорийность и БЖУ на 100 г: 115 ккал, белки — 3,1 г, жиры — 4,8 г, углеводы — 15,2 г.

Польза: подберезовики богаты витаминами группы B и фосфором — они поддерживают работу нервной системы и укрепляют кости.

Теплый салат с жареными грибами, шпинатом и миндальной заправкой

Это не тот салат с жареными грибами, к которому все привыкли. Вместо майонеза — заправка из миндаля и бальзамического уксуса, вместо вареных яиц — свежий шпинат. Такой рецепт редко встречается на русских столах, хотя итальянские повара готовят его регулярно.

Понадобятся: шампиньоны (300 г), шпинат свежий (150 г), помидоры черри (100 г), миндаль сырой (40 г), бальзамический уксус (1 ст. л.), оливковое масло (2 ст. л.), чеснок (1 зубчик), соль и перец по вкусу.

С чем едят жареные грибы: три рецепта для ленивого вкусного ужина Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Способ приготовления. Шампиньоны нарежьте крупными пластинами, обжарьте на сухой (без масла!) раскаленной сковороде 5–7 минут. Добавьте чеснок, посолите, снимите с огня и дайте немного остыть. Миндаль, бальзамик и оливковое масло измельчите блендером до крупной крошки.

В глубокой миске соедините теплые жареные грибы, шпинат, половинки черри, полейте заправкой, аккуратно перемешайте. Подавать сразу, пока салат еще теплый.

Калорийность и БЖУ на 100 г: 98 ккал, белки — 4,2 г, жиры — 6,9 г, углеводы — 4,8 г.

Польза: шпинат содержит лютеин и витамин К — эти вещества укрепляют сосуды.

Картошка с жареными грибами и сыром сулугуни в горшочке

Блюдо с грузинским духом — и при этом абсолютно простое. Сулугуни при запекании плавится в тягучие нити, обволакивает картошку и жареные грибы, создавая что-то среднее между жарехой и жульеном. Горшочек делает свое дело: ничего не пересыхает, все пропитывается друг другом.

Понадобятся: картофель (500 г), шампиньоны или белые грибы (300 г), сыр сулугуни (150 г), лук репчатый (1 шт.), сметана (150 мл), сливочное масло (20 г), чеснок (2 зубчика), соль, перец, тимьян сушеный (0,5 ч. л.).

Способ приготовления. Картошку нарежьте тонкими кружками. Лук и грибы обжарьте вместе на сливочном масле до золотистого цвета, добавьте чеснок и тимьян, снимите с огня.

В горшочки выложите слоями: картошка — жареные грибы с луком — щепотка соли — снова картошка. Залейте сметаной, накройте крышкой и отправьте в духовку при 180°C на 40 минут. За 10 минут до конца снимите крышку, засыпьте тертым сулугуни и дайте сыру зарумяниться. Подавайте прямо в горшочке.

Калорийность и БЖУ на 100 г: 142 ккал, белки — 5,8 г, жиры — 7,3 г, углеводы — 14,1 г.

Польза: сулугуни — источник кальция и белка.

Жареные грибы умеют быть разными: главное — не бояться экспериментов и помнить, что самые вкусные рецепты рождаются именно тогда, когда позволяешь себе немного отступить от привычного.

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