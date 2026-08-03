Вместо надоевших солений — маринованные опята на зиму: и в салат, и к картошке, ароматнее груздей

Вместо надоевших солений — маринованные опята на зиму: и в салат, и к картошке, ароматнее груздей

Забудьте о скучных магазинных грибах — домашние опята, маринованные с уксусом, чесноком и укропом, получаются хрустящими, пряными и невероятно ароматными. Они идеально дополняют винегрет, отлично идут к жареной картошке или просто как закуска. Грибы впитывают маринад, становятся упругими, с лёгкой кислинкой и пикантным привкусом. Это заготовка, которая всегда выручает, а зимой улетает первой. Готовится всё просто и быстро, результат превосходит ожидания — даже те, кто не любит опята, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг свежих опят, 1 литр воды, 2 ст. ложки соли, 1 ст. ложка сахара, 100 мл 9% уксуса, 3 зубчика чеснока, зонтик укропа, 3 лавровых листа, 5 горошин чёрного перца. Опята вымойте и отварите в подсоленной воде 15 минут, снимая пену. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и специи, доведите до кипения, добавьте грибы и варите 10 минут. Влейте уксус, положите чеснок, прокипятите 2 минуты. Разложите опята по стерилизованным банкам, залейте маринадом, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже замариновала опята по этому рецепту. Даже те, кто равнодушен к маринованным грибам, уплетали их с картошкой. Кстати, вместо уксуса можно взять яблочный — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!