Завтрак в духовке за 15 минут: три рецепта, о которых вы не знали

Вкусный и быстрый завтрак в духовке — наши рецепты вас приятно удивят

Завтрак в духовке за 15 минут: три рецепта, о которых вы не знали

Утро задает тон всему дню, а значит, завтрак должен быть не только сытным, но и доставляющим радость. Быстрый завтрак в духовке — это несложно и недолго: пока блюдо запекается, можно успеть собраться, выпить кофе и даже полистать новости. Три необычных рецепта ниже — проверенные, простые и такие вкусные, что захочется повторить уже завтра.

Яйца, запеченные в авокадо с сыром фета и паприкой

Этот способ приготовления яиц давно популярен на калифорнийских завтраках, но в России такой завтрак делают редко — а зря. Авокадо служит «съедобным горшочком», и все готовится прямо в нем.

Ингредиенты: авокадо спелое (2 шт.), яйца куриные (4 шт.), сыр фета (50 г), паприка копченая (0,5 ч. л.), соль и черный перец по вкусу, зеленый лук для подачи.

Приготовление. Духовку разогреть до 200 C. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку, ложкой слегка расширить углубление. Поставить половинки в форму для запекания вплотную друг к другу — так они не перевернутся. В каждую вбить по одному яйцу, посолить, посыпать паприкой и покрошить фету. Запекать 12–15 минут до схватившегося белка и чуть жидкого желтка. Посыпать зеленым луком и сразу подавать.

Калорийность на 100 г: ~180 ккал. БЖУ: белки — 7 г, жиры — 15 г, углеводы — 3 г.

Польза: авокадо богат мононенасыщенными жирами, которые снижают уровень плохого холестерина и поддерживают здоровье сердца.

Запеченная овсянка с мисо-пастой и грушей

Вот где скрывается настоящая редкость: мисо-паста в горячей овсянке — прием, который японцы применяют давно, а у нас почти о нем не знают. Белая мисо-паста дает легкую солено-сладкую глубину вкуса и делает кашу непохожей ни на что привычное. Это и есть тот самый быстрый завтрак в духовке, который меняет представление о каше навсегда.

Ингредиенты: овсяные хлопья долгой варки (150 г), молоко (300 мл), груша спелая (1 шт.), мисо-паста белая (1 ч. л.), мед (1 ст. л.), корица молотая (0,5 ч. л.), сливочное масло (10 г), щепотка соли.

Приготовление. Духовку разогреть до 180 C. Грушу очистить, нарезать кубиками. В огнеупорной форме смешать овсяные хлопья, молоко, мед, мисо-пасту, корицу и соль. Добавить грушу, перемешать. Сверху разложить тонкие кусочки масла. Накрыть фольгой и запекать 30 минут. Снять фольгу и держать еще 5–7 минут до легкой золотистой корочки.

Калорийность на 100 г: ~115 ккал. БЖУ: белки — 4 г, жиры — 3 г, углеводы — 18 г.

Польза: овсяные хлопья содержат бета-глюканы — растворимую клетчатку, которая снижает уровень сахара в крови и надолго дает ощущение сытости.

Завтрак в духовке за 15 минут: три рецепта, о которых вы не знали Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Запеченные тосты с рикоттой, медом и тимьяном

Этот рецепт — настоящая итальянская история: рикотта при нагревании слегка карамелизуется снизу и становится похожей на нежный теплый крем. Мед с тимьяном превращают обычный тост в нечто совершенно особенное.

Ингредиенты: хлеб белый или чиабатта (4 ломтика толщиной 1,5–2 см), рикотта (150 г), мед (2 ст. л.), тимьян свежий или сушеный (1 ч. л.), масло оливковое (1 ст. л.), цедра лимона (0,5 ч. л.), соль морская крупная — щепотка.

Приготовление. Духовку разогреть до 200 C. Ломтики хлеба смазать оливковым маслом и уложить на противень. На каждый щедро выложить рикотту, разровнять. Сбрызнуть медом, посыпать тимьяном и цедрой лимона, добавить щепотку морской соли. Запекать 10–12 минут до румяных краев хлеба и слегка золотистой рикотты. Подавать немедленно.

Калорийность на 100 г: ~230 ккал. БЖУ: белки — 8 г, жиры — 9 г, углеводы — 28 г.

Польза: рикотта — источник сывороточного белка и кальция, легко усваивается и мягко нагружает пищеварение утром.

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