Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Классический салат цезарь заиграет новыми красками, если добавить к нему спелое авокадо и хрустящий бекон. Эта версия отличается необычной кремовой текстурой, которую создает авокадо, измельченное в заправке вместе с традиционными ингредиентами. Тонкие ломтики пармезана становятся не просто компонентом блюда, а его изящным украшением.

Бекон (150 г) нарежьте тонкими полосками и обжарьте до хрустящей корочки без масла. Авокадо (спелое — 1 шт.) разомните вилкой и смешайте с желтком (яичный — 1 шт.), измельченными анчоусами (филе, 3 шт.), чесноком (2 дольки), горчицей (дижонская — 1 ч. л.) и лимонным соком (2 ст. л.). Постепенно влейте оливковое масло (100 мл), взбивая все до однотипной массы, — получится насыщенная кремовая заправка с пикантной кислинкой.

Листья романо (200 г) порвите руками, добавьте сухарики и бекон, полейте соусом. Пармезан нарежьте тонкими пластинками овощечисткой и красиво разложите поверх салата.

Салат цезарь с авокадо в заправке получается более нежным и сливочным, чем традиционная версия. Авокадо придает блюду деликатную текстуру и дополнительную питательность, а бекон добавляет аппетитный копченый аромат. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет разнообразить привычную классику.

Ранее мы делились с вами рецептом «Битого стекла» для дорогих гостей.

