Аэропорт Шереметьево перестал принимать самолеты

Воздушная гавань Шереметьево города Москвы временно не принимает авиарейсы, сообщила пресс-служба порта в Telegram-канале. Там отметили, что причиной такого решения стали сложные погодные условия, аэропорт вернется к работе в 08:00 мск.

Для внимания пассажиров и встречающих! Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями до 08:00 мск, — указали в пресс-службе.

Ранее оперативный штаб аэропорта Шереметьево совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» принял решение о доставке багажа пассажирам на дом, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Там отметили, что предложение касается тех, кто не имеет в багаже предметов срочной необходимости и предметов, подлежащих таможенному декларированию. Для этого пассажиру нужно указать свои полетные данные и адрес доставки в форме на сайте авиакомпании.

До этого стало известно, что в Шереметьево около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж. В пресс-службе московского аэропорта заявили, что все из-за циклона «Фрэнсис». Отмечается, что люди вынуждены ждать свои вещи уже более пяти часов, среди них есть семьи с маленькими детьми. В столичных аэропортах также задерживаются около двухсот рейсов.