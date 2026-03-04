Раскрыты подробности о найденном в Петербурге подростке Найденного в Янино подростка обманули украинские кураторы

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что 17-летний подросток, который пропадал несколько дней и был найден в Янино под Санкт-Петербургом, находился под влиянием кураторов с Украины. По информации источника, злоумышленники представились «правоохранителями».

Как сказано в публикации, подросток пытался защитить родителей от угроз фейковых полицейских. По данным «Mash на Мойке», аферисты утверждали, что родных молодого человека ждет тюрьма. как отметил источник, в итоге парень поверил, что стал «агентом» российских спецслужб.

Подросток перестал выходить на связь 25 февраля. В связи с его исчезновением 2 марта следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Активное участие в поисках принимала петербургская региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд „Северо-Запад“».

До этого пропавшие в Санкт-Петербурге сестры Марина и Ирина вышли на связь. Они записали совместное видеообращение со своей матерью, в котором заявили об отказе оформлять официальные документы. Бабушка девушек Мария Жвалева уверена, что внучки находятся под сильным влиянием религиозной группы.