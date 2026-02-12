Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 17:51

Пропавших сестер из Петербурга обнаружили в секте с предводителем-педофилом

Пропавшие сестры из Петербурга Марина и Ирина вышли на связь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пропавшие сестры Марина и Ирина вышли на связь и записали совместное видеообращение со своей матерью, передает 78.ru. В ходе разговора девушки заявили об отказе от оформления официальных документов. Бабушка пропавших Мария Жвалева выразила уверенность, что внучки находятся под сильным влиянием религиозной группы «Царская империя». По ее словам, организацию возглавляет педофил-рецидивист, привлекавшийся к уголовной ответственности.

Бабушка рассказала, что ее дочь, мать девочек, примкнула к последователям «Царской империи» приблизительно четыре года назад. Члены данной группировки почитают своего лидера Леонида Власова в качестве «святого». Он имеет четыре судимости за совращение малолетних. В настоящее время он также остается фигурантом уголовного дела в Самарской области. Ему инкриминируются публичные призывы к терроризму и оправдание террористической деятельности.

Данная организация, как следует из публикации, обладает признаками тоталитарной секты. Ее адепты занимаются вербовкой новых членов с целью создания на территории РФ собственного независимого государства. У вступивших в секту изымаются паспорта. Последователи соблюдают строгие посты и носят униформу. По словам бабушки, именно в такую среду три года назад попали ее внучки, куда их привела родная мать.

Ранее в акватории Оби в Ленинском районе Новосибирска обнаружили зимнюю надувную «ватрушку». По информации регионального управления Следственного комитета России, принадлежность тюбинга все еще устанавливается. Предположительно, его могла принести несовершеннолетняя девочка, которая бесследно исчезла на этом участке побережья.

