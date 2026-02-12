Пропавших сестер из Петербурга обнаружили в секте с предводителем-педофилом Пропавшие сестры из Петербурга Марина и Ирина вышли на связь

Пропавшие сестры Марина и Ирина вышли на связь и записали совместное видеообращение со своей матерью, передает 78.ru. В ходе разговора девушки заявили об отказе от оформления официальных документов. Бабушка пропавших Мария Жвалева выразила уверенность, что внучки находятся под сильным влиянием религиозной группы «Царская империя». По ее словам, организацию возглавляет педофил-рецидивист, привлекавшийся к уголовной ответственности.

Бабушка рассказала, что ее дочь, мать девочек, примкнула к последователям «Царской империи» приблизительно четыре года назад. Члены данной группировки почитают своего лидера Леонида Власова в качестве «святого». Он имеет четыре судимости за совращение малолетних. В настоящее время он также остается фигурантом уголовного дела в Самарской области. Ему инкриминируются публичные призывы к терроризму и оправдание террористической деятельности.

Данная организация, как следует из публикации, обладает признаками тоталитарной секты. Ее адепты занимаются вербовкой новых членов с целью создания на территории РФ собственного независимого государства. У вступивших в секту изымаются паспорта. Последователи соблюдают строгие посты и носят униформу. По словам бабушки, именно в такую среду три года назад попали ее внучки, куда их привела родная мать.

