Девочка пропала на берегу реки в Новосибирске

Девочка пропала на берегу Оби в Ленинском районе Новосибирска, на реке обнаружили ее «ватрушку», сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по региону. На месте возможного происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Следственно-оперативная группа работает на месте, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года «ЛизаАлерт» получил 280 заявок на поиск людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Живыми удалось найти 191 человека. 26 поисковых операций завершились трагически: все пропавшие были найдены мертвыми. Судьба еще 32 человек остается неизвестной, поисковые мероприятия продолжаются. По 21 заявке не удалось установить местонахождение заявителя, и их статус остается неподтвержденным.

В Санкт-Петербурге с начала года произошло одно из самых громких исчезновений — пропал девятилетний мальчик. О случившемся стало известно 30 января. Мальчик вышел из гипермаркета «Лента», расположенного на Таллинском шоссе. Там он зарабатывал на жизнь — мыл фары автомобилей. Ребенок сел в машину к незнакомцу, и с тех пор его никто не видел. Спустя несколько дней тело мальчика обнаружили в Ломоносовском районе Ленинградской области.