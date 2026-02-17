Ребенок провалился под лед на реке Оби Новосибирские спасатели ищут ребенка, провалившегося под лед на реке Оби

В Новосибирской области ребенок провалился под лед на реке Оби, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Спасатели ведут поиски несовершеннолетнего, на месте работают следователи.

По данным следствия, ребенок вышел на участок полыньи на реке Оби и провалился. В момент происшествия рядом с ним не было родителей или законных представителей.

Проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на берегу Оби в Ленинском районе Новосибирска пропала девочка, на реке обнаружили ее «ватрушку». На месте возможного происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в январе 2026 года отряд «ЛизаАлерт» получил 280 заявок на поиск людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Живыми удалось найти 191 человека. 26 поисковых операций завершились трагически: пропавшие были найдены мертвыми. Судьба еще 32 человек остается неизвестной, поисковые мероприятия продолжаются. По 21 заявке не удалось установить местонахождение заявителя, и их статус остается неподтвержденным.