Названо количество пропавших людей в Петербурге за январь В Петербурге и Ленобласти за январь пропало 280 человек

В январе 2026 года «ЛизаАлерт» получил 280 заявок на поиск людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили в сообществе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Согласно официальной статистике, живыми удалось найти 191 человека.

26 поисковых операций завершились трагически: все пропавшие были найдены мертвыми. Судьба еще 32 человек остается неизвестной, поисковые мероприятия продолжаются. По 21 заявке не удалось установить местонахождение заявителя, и их статус остается неподтвержденным.

Сейчас большинство звонков на горячую линию отряда — это просьбы как можно скорее провести беседу о безопасности в детском саду или школе, — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге с начала года произошло одно из самых громких исчезновений — пропал девятилетний Павел Тифитулин. О случившемся стало известно 30 января. Мальчик вышел из гипермаркета «Лента», расположенного на Таллинском шоссе. Там он зарабатывал на жизнь, мой фары автомобилей. Павел сел в машину к незнакомцу, и с тех пор его никто не видел. Спустя несколько дней тело мальчика обнаружили в Ломоносовском районе Ленинградской области.