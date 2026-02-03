Тело вмерзло в лед: что нового известно об убийстве мальчика в Петербурге

Тело вмерзло в лед: что нового известно об убийстве мальчика в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи расследуют убийство девятилетнего мальчика, которого несколько дней разыскивали волонтеры, полицейские и неравнодушные граждане. Ребенка часто видели на парковке рядом с гипермаркетом, где он за деньги мыл фары машин. Предполагаемый убийца был задержан. Как мужчина совершил преступление средь бела дня, что известно о семье погибшего ребенка, как нужно вести себя родителям, чтобы защитить детей, — в материале NEWS.ru.

Как пропал ребенок в Санкт-Петербурге

30 января около двух часов дня Миша (имя изменено. — NEWS.ru) вышел из дома в Красносельском районе и не вернулся, сообщил Следственный комитет по Санкт-Петербургу. По информации ведомства, он сел в автомобиль и больше не выходил на связь. К поискам ребенка присоединились волонтеры и неравнодушные горожане — в общей сложности 206 человек.

«Следствием во взаимодействии с оперативными службами в Псковской области установлен и задержан мужчина, в автомобиль которого сел ребенок», — сообщили в СК.

Предполагаемый убийца пытался скрыться в Прибалтике. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый признался в убийстве и указал на место преступления в Ломоносовском районе, где скрыл тело. Труп ребенка, вмерзший в лед, обнаружили в ночь на 3 февраля у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения.

Что известно об убитом в Санкт-Петербурге ребенке

Знакомая семьи убитого ребенка Мария рассказала NEWS.ru, что у Миши большая семья, где воспитываются шестеро детей. Мальчика растили мать и отчим. По словам Марии, ребенок проводил много времени вместе с другими детьми на парковке рядом с гипермаркетом, подрабатывая мытьем фар и госномеров машин.

«Этот торговый центр находится примерно в 2,5 км от его дома. Далековато, но можно проехать на автобусе одну остановку», — отметила Мария.

Сотрудники спецслужб у водоема в Ломоносовском районе Ленинградской области, откуда достали тело убитого девятилетнего мальчика, пропавшего в Петербурге 30 января Фото: Артем Пряхин/РИА Новости

По ее словам, у Миши было много друзей, которые немного старше его. Они часто бывали в кафе неподалеку от парковки. Он был очень вежливым мальчиком. Мать Миши заявила, что летом ребенок занимался скейтом и паркуром, зимой и осенью рисовал, а также лепил.

«Я часто его встречала в продуктовом магазине. В последний раз он в меня врезался и извинился за это. Он был очень хорошим мальчиком», — отметила Мария.

Что известно о семье убитого в Санкт-Петербурге ребенка

Журналисты пишут, что семья погибшего мальчика была неблагополучной. По информации СМИ, супруги не расписывались, чтобы мать могла получать пособия как одиночка. По одной из версий, Миша не учился в школе, поскольку не прошел психологическую комиссию.

«Не знаю, так ли это. Мать мальчика Ксения полностью погрузилась в семью, она из кожи вон лезет ради своих детей. Самому старшему ребенку 13 лет, а младшему всего полгода», — сказала NEWS.ru ее подруга Ирина.

Они вместе учились в медицинском колледже и хорошо дружили, сказала она.

СМИ пишут, что отцу семейства 45 лет. Он неофициально работает резчиком по металлу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу.

«Я ничего не могу о нем сказать. Ксюша — очень веселый и открытый человек, в прошлом мы вместе ходили на волейбол, занимались спортом», — отметила Ирина.

Что известно о предполагаемом убийце ребенка в Санкт-Петербурге

Место, где обнаружили тело ребенка, находится примерно в 10 км от частного дома подозреваемого, в деревне Яльгелево Ленинградской области. Один из его знакомых рассказал NEWS, что никогда бы не поверил в то, что он способен совершить такое преступление.

«Это совершенно нормальный, адекватный человек. Видимо, правильно говорятновые подробности об убийце мальчика из Санкт-Петербурга — Он был скрытным, затворником, не шел на контакт», — сообщил собеседник.

По информации СМИ, подозреваемому в убийстве ребенка 38 лет, его зовут Петр Жилкин. В прошлом мужчина был женат, у него есть десятилетняя дочь. Официально Жилкин зарегистрирован в поселке Щеглово Всеволожского района.

В конце 2025 года мужчина оформил ИП в сфере строительства. СМИ пишут, что он часто бывал на парковке гипермаркета и предлагал детям покататься на своей белой Toyota за деньги. По словам источника журналистов в правоохранительных органах, Жилкин якобы увлекался детской порнографией. В его ноутбуке, на телефоне и флеш-накопителях было обнаружено большое количество подобных материалов.

Сотрудники СК РФ задержали и допросили Петра Жилкина, подозреваемого в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости

Соседка мужчины утверждает, что он постоянно ссорился и агрессивно реагировал на все бытовые замечания. Жилкин выгуливал собаку без намордника и мог устроить скандал, если ему на это указывали.

«В 2024 году в реке нашли тело местного жителя Валентина с гирей и рюкзаком. Мы пошли к Петру и попросили его предоставить нам камеры видеонаблюдения. Он отказал, что нам показалось странным», — заявила женщина.

Что подозреваемый в убийстве ребенка сказал на допросе

По информации СМИ, на допросе подозреваемый в убийстве ребенка заявил, что предлагал ему интим за деньги. Ребенок сел к нему в машину, но передумал и попросил оплатить свое молчание.

«В ответ мужчина несколько раз ударил мальчика, из-за чего тот потерял сознание. Он отвез жертву в окрестности деревни Яльгелево, где привязал ребенка к железной трубе и утопил в пруду», — сообщили журналисты.

Как накажут убийцу ребенка в Санкт-Петербурге

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с NEWS.ru отметил, что убийство несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненным.

«В советское время этого нелюдя обязательно расстреляли бы. Поэтому изверги думали и боялись, а родственники жертв знали, что земная справедливость существует и человек, отнявший у них самое дорогое, не коптит где-то небо в надежде на приезд журналистов, которым он расскажет о своем „тонком“ мироустройстве. Пора возвращать исключительную меру, это право сильного государства и его независимых граждан», — сказал юрист.

Какие уловки чаще всего используют педофилы, чтобы познакомиться с детьми

По словам Соловьева, педофилы привлекают внимание девочек, предлагая им сладости и игрушки, а мальчиков заманивают возможностью заработать. Родители должны быть крайне внимательными и рассказывать детям об основах обеспечения личной безопасности.

В частности, подчеркнул Соловьев, у любого ребенка должны быть четкие установки, что никогда и никуда нельзя ходить с незнакомыми людьми.

«В 95% случаев пропавших детей находят живыми. Как правило, несовершеннолетних в возрасте до девяти лет похищают с целью убийства или половых преступлений», — заключил юрист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Читайте также:

Выбросил из окна жену и сына: сотрудник ЦБ не сел за убийство, что с ним

Продали в рабство или на органы? Россиянка с биполяркой пропала в Таиланде

Взяла $5 и бросила сына: в Турции пропала россиянка, что известно о поисках

Убийство девятилетнего мальчика в Петербурге: тело найдено, детали трагедии

Девочка догорала в печке: педофил ответил за убийство спустя 19 лет