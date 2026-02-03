Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 10:26

Раскрыта новая деталь о семье погибшего мальчика из Петербурга

Семью погибшего в Петербурге мальчика признали неблагополучной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Семья погибшего девятилетнего мальчика из Петербурга была признана неблагополучной в декабре 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Родители ребенка воспитывают еще шестерых несовершеннолетних.

Семья мальчика признана находящейся в социально опасном положении с декабря прошлого года. 33-летняя мать ранее привлекалась к административной ответственности <…> 45-летний отец, неофициально работающий резчиком металла, привлекался к уголовной ответственности за кражу, — уточнили в органах.

До этого сообщалось, что девятилетний мальчик в Санкт-Петербурге сел в машину к неизвестному мужчине 30 января и больше не выходил на связь. Позже в Псковской области задержали 38-летнего водителя. Он признался в убийстве ребенка и указал сотрудникам органов на место, где было спрятано тело. В ночь на 3 февраля органы нашли вмерзшее в лед тело мальчика.

Подозреваемый в убийстве девятилетнего ребенка заявил на допросе, что предлагал мальчику интим за деньги. По его словам, мальчик сел к нему в машину, но быстро передумал и якобы попросил оплатить свое молчание.

