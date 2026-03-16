16 марта 2026 в 10:19

Раскрыты планы Дацика после гибели сына в зоне СВО

Дацик продолжит службу в зоне СВО после гибели сына

Вячеслав Дацик Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик продолжит нести службу в зоне военной операции на Украине после смерти сына, сообщили ТАСС в семье спортсмена. 21-летний Ярослав Дацик погиб в результате атаки беспилотника.

Вячеслав продолжит служить в зоне СВО после смерти Ярослава. Сына похоронят в Москве, его тело доставит отец, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сына бойца Вячеслава Дацика — Ярослава — похоронят в Москве. Отец и сын служили вместе в воздушно-десантных войсках. Когда парню исполнилось 18 лет, Вячеслав Дацик принял решение отправиться в зону СВО вместе с ним, чтобы поддерживать и охранять его. Однако в день гибели молодого человека они оказались в разных группах.

Известно, что 43-летний Вячеслав Дацик, бывший боец смешанных единоборств, сообщил о своем участии в спецоперации еще в 2023 году. На его счету в ММА семь побед и восемь поражений. В 2024 году Дацик получил ранение при выполнении боевой задачи.

До этого в зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Евгений Николаев с позывным Гайдук. В интербригаде «Пятнашка» отметили, что военный был писателем и «человеком, для которого слово и дело никогда не расходились». В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

