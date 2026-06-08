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08 июня 2026 в 05:41

Лидер оппозиции в Армении раскрыл, как власти давили на его партию

Карапетян: 75 членов блока «Сильная Армения» были арестованы за последний месяц

Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press
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За последний месяц власти Армении арестовали около 75 членов блока «Сильная Армения», заявил лидер Самвел Карапетян в экстренном обращении. При этом более 700 человек были задержаны.

По его словам, политсила все это время подвергалась давлению и преследованиям. Официальное заявление блок выпустит утром 8 июня, когда все результаты будут окончательно подсчитаны.

Будьте уверены, выборы еще не завершены, результатов выборов еще нет, у них не будет желаемой победы, — указал Карапетян.

Он добавил, что интервью и выражение лиц правящей парии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна доказывают, что дела «идут не очень хорошо». Сам нынешний глава правительства заявляет о своей безоговорочной победе, хотя в его распоряжении только 30% обработанных голосов.

Ранее сообщалось, что Пашинян на пресс-конференции объявил о победе своей партии, когда не было подсчитано даже четверти избирательных участков. Позже лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что власти приостановили подсчет голосов на выборах, поскольку осознали свое поражение. Он сообщил журналистам, что остановка подсчета произошла на фоне снижения результатов.

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