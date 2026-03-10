В зоне СВО погиб командир отряда «Родня»

Командир отряда «Родня» Евгений Николаев с позывным Гайдук погиб в зоне СВО, сообщили ТАСС в интербригаде «Пятнашка». Там отметили, что покойный был писателем и «человеком, для которого слово и дело никогда не расходились». В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Сегодня для «Дикой дивизии Донбасса» день боли и скорби. Погиб наш брат — Николаев Евгений Викторович — [с позывным] Гайдук. Для тех, кто не знал его лично, он был командиром отряда «Родня» в составе «Дикой дивизии Донбасса». Для тех, кто знал, он был писателем, интеллектуалом, человеком, для которого слово и дело никогда не расходились, — сказали в подразделении.

Ранее в зоне военной операции на Украине погиб российский актер Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова» и «Нереалити». Об этом сообщил его коллега Рамиз Алиев. Артисту было 37 лет.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Герой России Муслим Муслимов погиб при исполнении воинского долга в зоне военной операции на Украине. Военный служил в 74-й мотострелковой бригаде и прошел путь от солдата до офицера.