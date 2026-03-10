Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 19:59

В зоне СВО погиб командир отряда «Родня»

В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Командир отряда «Родня» Евгений Николаев с позывным Гайдук погиб в зоне СВО, сообщили ТАСС в интербригаде «Пятнашка». Там отметили, что покойный был писателем и «человеком, для которого слово и дело никогда не расходились». В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Сегодня для «Дикой дивизии Донбасса» день боли и скорби. Погиб наш брат — Николаев Евгений Викторович — [с позывным] Гайдук. Для тех, кто не знал его лично, он был командиром отряда «Родня» в составе «Дикой дивизии Донбасса». Для тех, кто знал, он был писателем, интеллектуалом, человеком, для которого слово и дело никогда не расходились, — сказали в подразделении.

Ранее в зоне военной операции на Украине погиб российский актер Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова» и «Нереалити». Об этом сообщил его коллега Рамиз Алиев. Артисту было 37 лет.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Герой России Муслим Муслимов погиб при исполнении воинского долга в зоне военной операции на Украине. Военный служил в 74-й мотострелковой бригаде и прошел путь от солдата до офицера.

Россия
СВО
погибшие
командиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли число раненых американцев в операции против Ирана
«Радио Судного дня» передало три таинственных сообщения
В индийском заповеднике тигр напал на самку носорога
Турэксперт рассказал, какие страны россияне выбирают для отдыха вместо ОАЭ
Глава Минэнерго США удалил пост о проводке танкера через Ормузский пролив
«Лакмусовая бумажка»: Слуцкий оценил заявление Макрона о санкциях против РФ
Названы «две проблемные страны» в ЕС для фон дер Ляйен
Два человека получили ранения в перестрелке у синагоги в США
В Совфеде назвали главный промах США и Израиля в Иране
Российская ПВО уничтожила почти четыре десятка дронов ВСУ за вечер
Российский подросток-скейтбордист без ног поразил Бразилию
Британец рассказал, что в коме встретил Иисуса
«Несокрушимая стена»: Федорищев о бойце, 68 дней защищавшем позиции в ДНР
Названо число погибших при ударе ВСУ по Брянску
Правда ли у Лерчек рак: состояние блогера, что говорят Гордон и онколог
ФНС назвала случаи уплаты налога в 35% по льготным кредитам
Два человека погибли в результате атаки ВСУ на российский регион
Горячую линию для пострадавших от ракетного удара ВСУ открыли в Брянске
Россиян призвали не паниковать из-за прогнозов по нашествию комаров
Киев взял ответственность за ракетный удар по Брянску
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.