Герой России из Дагестана погиб в зоне СВО Меликов: герой России Муслим Муслимов погиб в зоне СВО

Герой России Муслим Муслимов погиб при исполнении воинского долга в зоне военной операции на Украине, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. Военный служил в 74-й мотострелковой бригаде и прошел путь от солдата до офицера. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

С передовой пришла очень тяжелая для меня новость — не стало Муслима Муслимова, нашего 12-го Героя России с начала СВО. Он погиб, как и жил, — исполняя свой воинский долг до конца, — написал он.

По словам Меликова, Муслимов находился на передовой с первых дней военной операции. Глава Дагестана подчеркнул, что офицер отличался лидерскими качествами и снискал уважение у сослуживцев.

В 2024 году за проявленные мужество и героизм Муслимов был удостоен высшего звания — Героя Российской Федерации. Золотую Звезду Героя ему вручил лично министр обороны России Сергей Шойгу. Под его командованием мотострелковая рота установила выдающийся боевой рекорд, уничтожив за месяц восемь опорных пунктов противника.

При всех этих заслугах для самого Муслима награды никогда не были целью — для него главным было выполнить задачу и сохранить жизни своих ребят, — подчеркнул глава Дагестана.

Глава республики выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Он пообещал, что власти окажут им всю необходимую помощь.

