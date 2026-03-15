15 марта 2026 в 13:28

В Кремле подтвердили визит французских властей в Москву

Песков: французские власти приезжали в Москву для контактов по Украине

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Представитель правительства Франции приезжал в Москву для проведения контактов по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британской газете Financial Times. Однако, по его словам, позитивных сигналов касательно урегулирования конфликта в ходе встречи озвучено не было.

Европейцы не хотят помочь мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не привез с собой какие-либо позитивные сигналы. Поэтому ему действительно нечего было услышать хорошего, — признал Песков.

Ранее Financial Times сообщала, что посредничество США в мирном урегулировании по Украине зашло в тупик. В частности, президент Дональд Трамп начал терять интерес к переговорам из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как считает член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы весь мир расплачивался за конфликт в стране. По его словам, Трамп пытается стабилизировать глобальную экономику от эффекта инфляции, однако Зеленский лишь пытается помешать этому, критикуя послабление санкций против России.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
