Носов назвал несчастным случаем инцидент на Кадыкчанском разрезе

Обрушение рудника в Магаданской области, где под завалами предположительно находятся до восьми человек, является групповым несчастным случаем на производстве, заявил губернатор Сергей Носов. Глава региона уточнил, что для расследования столь тяжелого инцидента создается специальная комиссия с участием следственных органов, передает РЕН ТВ.

Произошел групповой несчастный случай на производстве. Я не говорю смертельный, потому что пока нет подтверждений, — сказал он.

Ранее губернатор сообщил, что на Кадыкчанском разрезе с начала поисково-спасательных работ расчищено более 4 тыс. кубических метров скальной породы, из-под обломков достали одну машину из трех, людей обнаружить пока не удалось. Глава региона также распорядился нарастить состав группировки и гарантировать защиту всем задействованным в ликвидации ЧП.

Кроме того, руководитель Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович сообщил, что обрушение породы на предприятии в Магаданской области спровоцировал сход селя. По словам главы предприятия, к месту ЧП оперативно направили тяжелую технику.