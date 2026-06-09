Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 08:36

Названы три региона России, где зарплаты растут быстрее всего

В марте зарплаты быстрее всего росли в Калужской области и Хабаровском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В марте зарплаты быстрее всего росли в Калужской (31% в годовом выражении) и Магаданской (23%) областях и Хабаровском крае (26%), передает РИА Новости. Также в пятерку вошли Республика Алтай (21%), Краснодарский край, Новгородская и Московская области — на 20%.

Ранее сообщалось, что выходной в честь Дня России 12 июня не отразится на зарплате. Как рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, выплаты рассчитываются в соответствии с производственным календарем.

До этого лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов сообщил, что половина населения России имеет доход, не превышающий 45 тыс. рублей в месяц. При этом, по его словам, две трети граждан вынуждены трудиться на двух работах сразу.

Также депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что россияне могут получить оплату больничного даже во время отпуска за свой счет. Для этого необходимо досрочно прервать административный отпуск и оформить листок нетрудоспособности.

Регионы
зарплаты
Калужская область
Магаданская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США сделали заявление о судьбе мирных переговоров по Украине
ПВО сбила более 20 дронов на подлете к мосту в Чонгаре Херсонской области
Партнер России по БРИКС сократил импорт газа
Москвичей ждет аномальная жара в День России
Володин назвал число, которое определит судьбу вейпов в России
Назван неожиданный фактор, повышающий риск диабета
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин заключили договор о «прекрасном будущем»
Силовики сорвали подготовку теракта в ульяновской колонии
Взрыв авто в подмосковной Балашихе попал на видео
Прилепин раскрыл структуру и боевые задачи Добровольческого корпуса
Котяков раскрыл, сколько работников выведут из тени до конца года
Названы три региона России, где зарплаты растут быстрее всего
Мощный взрыв прогремел в подмосковной Балашихе
Росавиация временно ограничила полеты в Геленджик и Краснодар
Оманские военные спасли экипаж попавшего под обстрел индийского судна
Электросамокатов в Москве может стать меньше
Домодедово перешел на специальный режим обслуживания авиарейсов
В одном из международных аэропортов России ввели ограничения
Силы ПВО успешно отразили атаку БПЛА на Тульскую область
Ночной налет беспилотников перекрыл один из путей в Крым
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.