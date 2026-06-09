Названы три региона России, где зарплаты растут быстрее всего В марте зарплаты быстрее всего росли в Калужской области и Хабаровском крае

В марте зарплаты быстрее всего росли в Калужской (31% в годовом выражении) и Магаданской (23%) областях и Хабаровском крае (26%), передает РИА Новости. Также в пятерку вошли Республика Алтай (21%), Краснодарский край, Новгородская и Московская области — на 20%.

Ранее сообщалось, что выходной в честь Дня России 12 июня не отразится на зарплате. Как рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, выплаты рассчитываются в соответствии с производственным календарем.

До этого лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов сообщил, что половина населения России имеет доход, не превышающий 45 тыс. рублей в месяц. При этом, по его словам, две трети граждан вынуждены трудиться на двух работах сразу.

Также депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что россияне могут получить оплату больничного даже во время отпуска за свой счет. Для этого необходимо досрочно прервать административный отпуск и оформить листок нетрудоспособности.