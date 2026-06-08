Миронов рассказал, на какую сумму живет половина россиян

Половина населения России имеет доход, не превышающий 45 тыс. рублей в месяц, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. При этом, по его словам, две трети граждан вынуждены трудиться на двух работах сразу.

Ранее глава Минфина [Антон Силуанов] заявил, что за прошедшие три года доходы россиян выросли на 24% — рекордный показатель за 20 лет. Перед этим сразу несколько членов правительства озвучили данные Росстата об исторически низком уровне бедности. Однако независимые опросы показывают: две трети трудоспособного населения заняты на двух или трех работах, чтобы содержать семью. Половина россиян живет на сумму менее 45 тыс. рублей в месяц — реальный прожиточный минимум по нашим расчетам. Растут только прибыли банков и сырьевых компаний, зарплаты руководителей и ряда специалистов, — высказался Миронов.

Он указал, что в списке Forbes оказались рекордные 150 российских фамилий. По мнению депутата, именно эти люди продемонстрировали заметный рост доходов. При этом, добавил парламентарий, если обратить внимание на индекс Джини — показатель неравенства, то, по некоторым оценкам, он достиг 0,418, чуть не добравшись до исторического максимума в 0,422.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за последние пять лет зарплаты в стране выросли на 30%. По его словам, речь идет о доходах россиян за вычетом инфляции.