Носов раскрыл детали спасательной операции на Кадыкчанском разрезе

С начала спасательной операции на Кадыкчанском разрезе разобрано свыше четырех тысяч кубометров горной породы, извлечена одна единица техники из трех, люди пока не найдены, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в Telegram-канале. Глава региона поручил оперштабу усилить группировку и обеспечить безопасность участников спасательных работ.

Усилена группировка сил и средств, работы продолжаются в круглосуточном режиме. Поручил оперштабу с учетом обстановки принять необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности людей, задействованных в спасработах, — сообщил он.

Ранее генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович заявил, что причиной обрушения горной массы на предприятии в Магаданской области стал сход селевого потока. По словам руководителя, к месту происшествия была направлена тяжелая спецтехника.

Кроме того, пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что в Магаданской области по факту обвала породы в угольном карьере возбуждено уголовное дело. По информации ведомства, на место происшествия выехала группа из руководителей, следователей и криминалистов.