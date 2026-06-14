Самолет с парашютистами рухнул в американском штате Миссури Les News: 12 парашютистов погибли при крушении самолета в американском Миссури

В штате Миссури потерпел крушение самолет с парашютистами, сообщает Les News. На борту находились пилот и 11 парашютистов — все они погибли.

Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета. По неизвестной причине судно развернулось и рухнуло в районе шоссе. В момент происшествия аэропорт Батлер Мемориал не управлял воздушным движением. Сотрудники дорожной полиции штата проводят расследование. Причины крушения устанавливаются.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили травмы после крушения вертолета в аэропорту Норт-Перри в городе Пембрук-Пайнс. Представители пожарной службы рассказали, что пострадавшие были доставлены в больницу в стабильном состоянии. Спасательные бригады прибыли в аэропорт после получения сообщений о происшествии и обнаружили вертолет с повреждениями средней тяжести. Пилот и пассажиры покинули самолет до прибытия служб.

До этого стало известно, что американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в районе Рекрейо-дос-Бандейрантес на юго-западе Рио-де-Жанейро. Гражданская полиция Рио-де-Жанейро проинформировала, что трагедия унесла жизни шести человек. Три находился в Бразилии с гастрольным туром: несколько дней назад он выступил в Сан‑Паулу, а в июле планировал продолжить гастроли в Европе.