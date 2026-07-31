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31 июля 2026 в 03:50

Крупный пожар на складе во Владивостоке локализован

МЧС: пожар на складе DNS во Владивостоке локализован на площади 5 тыс. кв. м

МЧС России МЧС России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пожар на территории склада DNS во Владивостоке удалось локализовать, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю. Предварительно, площадь возгорания достигла около 5 тыс. квадратных метров. Тушение пожара продолжается.

Прокурор Первореченского района города Владивостока Ксения Кравченко координирует работу спецслужб на месте происшествия. Прокуратура планирует оценить соблюдение законодательства о пожарной безопасности, а также проверить законность использования земельного участка и эксплуатации складских помещений.

По данным Минздрава региона, пострадавших в результате пожара нет. Пожару присвоен третий ранг сложности. В его тушении задействованы более 40 человек и 10 единиц спецтехники.

Ранее из-за осложнения лесопожарной обстановки на фоне жаркой погоды в Ямало-Ненецком автономном округе снова ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. В округе действует 79 природных пожаров, общая площадь которых составляет более 12 тыс. гектаров. В тушении задействованы 739 человек, угрозы городам и селам округа нет.

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