Крупный пожар на складе во Владивостоке локализован

Пожар на территории склада DNS во Владивостоке удалось локализовать, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю. Предварительно, площадь возгорания достигла около 5 тыс. квадратных метров. Тушение пожара продолжается.
Прокурор Первореченского района города Владивостока Ксения Кравченко координирует работу спецслужб на месте происшествия. Прокуратура планирует оценить соблюдение законодательства о пожарной безопасности, а также проверить законность использования земельного участка и эксплуатации складских помещений.
По данным Минздрава региона, пострадавших в результате пожара нет. Пожару присвоен третий ранг сложности. В его тушении задействованы более 40 человек и 10 единиц спецтехники.
Ранее из-за осложнения лесопожарной обстановки на фоне жаркой погоды в Ямало-Ненецком автономном округе снова ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. В округе действует 79 природных пожаров, общая площадь которых составляет более 12 тыс. гектаров. В тушении задействованы 739 человек, угрозы городам и селам округа нет.