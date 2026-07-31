В Роскачестве назвали возможные последствия микроменеджмента в работе

Микроменеджмент, или чрезмерный контроль каждого этапа работы со стороны начальства, напрямую препятствует профессиональному росту подчиненных и формирует у них неспособность к самостоятельным действиям, заявил NEWS.ru эксперт Роскачества, управляющий экспертизой консалтинговой компании Beyond Taylor Валерий Разгуляев. По его словам, такая модель управления также снижает общую производительность целых подразделений, делая их заложниками решений одного руководителя.

Первое последствие микроменеджмента я определяю так: у человека не может быть много подчиненных. По времени и силам затратно каждому говорить, как конкретно необходимо делать, а потом еще контролировать процесс. То есть менеджер не может руководить большой структурой. Нижестоящие процессы также будут останавливаться. Таким образом, производительность подразделения под руководством микроменеджера не сильно больше его собственной. Наиболее негативное последствие заключается в том, что люди не растут, а, наоборот, формируют у себя выученную беспомощность. Даже после долгих лет работы в какой-либо сфере они не могут принимать самостоятельных решений и брать на себя ответственность, — пояснил Разгуляев.

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