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14 июня 2026 в 22:35

Конгрессвумен прокомментировала состоявшийся разговор Путина и Трампа

Конгрессвумен США Луна назвала диалог Путина и Трампа полезным для всех

Анна Паулина Луна Анна Паулина Луна Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Торговые и дипломатические отношения между Россией и США выгодны обеим сторонам, завила в социальных сетях конгрессвумен Анна Паулина Луна после телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Так она ответила на публикацию главы РФПИ Кирилла Дмитриева о диалоге двух лидеров.

Мир, плюс торговая сделка, плюс дипломатические отношения — это полезно для всех, — написала Паулина Луна.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил американского коллегу с 80-летием. Российский лидер особо подчеркнул бойцовские качества главы США. Трамп был растроган вниманием.

Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным в шутливой форме пожаловался на свой возраст, отметив, что ему не нравится число 80. Общение глав государств носило неформальный характер и не обошлось без доли юмора.

В разговоре с Путиным американский лидер пообещал оказать влияние как на европейских союзников, так и на киевские власти. Представитель Кремля также отметил, что глава Белого дома в очередной раз подчеркнул важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния.

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