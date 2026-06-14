Трамп пожаловался Путину на свой возраст Ушаков: Трамп сказал Путину, что ему не импонирует цифра 80

Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в шутливой форме пожаловался на свой возраст, отметив, что ему не нравится число 80, сообщил журналистам помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, которые передает Кремль в МАКСе, общение глав государств носило неформальный характер и не обошлось без доли юмора.

Я бы сказал, [общение шло] не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил, — сказал Ушаков.

Ранее он рассказал, что Путин поздравил американского коллегу с 80-летием. По словам представителя Кремля, российский лидер особо подчеркнул бойцовские качества главы США. Трамп был растроган вниманием и отметил, что глава РФ оказался первым из мировых лидеров, кто позвонил в Белый дом с поздравлениями.

Кроме того, Ушаков рассказал, что в разговоре с Путиным американский лидер пообещал оказать влияние как на европейских союзников, так и на киевские власти. Представитель Кремля также отметил, что глава Белого дома в очередной раз подчеркнул важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния.