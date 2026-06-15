Пожарные объявили ликвидацию открытого горения в самарской многоэтажке МЧС РФ: пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в Самаре

Специалисты МЧС РФ ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в Самаре, где произошел хлопок бытового газа с последующим пожаром, передали ТАСС в региональном главке ведомства. Огонь охватил квартиры со второго по четвертый этаж, а также торговые помещения.

Объявлена ликвидация открытого горения, — сообщили в МЧС.

Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. По данным следствия, хлопок произошел в квартире на первом этаже на улице 22-го Партсъезда. В результате пострадали 24 квартиры из 64.

Ранее стало известно, что пять человек (трое взрослых и двое детей) были госпитализированы с травмами разной степени. Для жильцов подготовлен пункт временного размещения. Причины возгорания выясняют специалисты. С пострадавшими в данный момент работают психологи.

До этого мощный пожар произошел на территории производственной площадки в Заельцовском районе Новосибирска. По информации МЧС, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. По предварительным данным, ЧП могло произойти на территории завода «Экран», который является крупным поставщиком электрооборудования и стекольной продукции.