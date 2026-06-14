Трое взрослых и двое детей попали в эпицентр пожара в Самаре Минздрав: трое взрослых и двое детей пострадали при пожаре в многоэтажке Самары

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в многоквартирном доме на улице 22 Партсъезда в Самаре, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести.

В настоящий момент, по предварительной информации, пострадали пять человек, среди них — двое несовершеннолетних детей. Четверо в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии, — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства и причины возгорания выясняются. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Информация уточняется. Открытое горение уже ликвидировано. С пострадавшими общаются психологи.

Ранее сообщалось, что не менее 19 больных собак погибли при пожаре в приюте в Тверской области. По мнению волонтеров, причиной трагедии был поджог. Огонь уничтожил пять вагончиков, где жили животные, подобранные с улицы для лечения. При этом три собаки смогли выжить, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

До этого стало известно, что в Темрюкском районе потушили пожар на морском терминале. Оперштаб Краснодарского края проинформировал, что объекты инфраструктуры загорелись после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.