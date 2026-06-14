Пожар потушили на морском терминале в Темрюкском районе

Пожар потушили на морском терминале в Темрюкском районе На Кубани потушили вспыхнувший из-за атаки ВСУ пожар на морском терминале

В Темрюкском районе потушили пожар на морском терминале, сообщил оперштаб Краснодарского края в МАКСе. Объекты инфраструктуры загорелись после атаки беспилотников ВСУ.

Возгорание на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района ликвидировано, — говорится в сообщении.

Ранее в Ярославской области обломки беспилотников попали в промышленные объекты по хранению топлива. Спасатели оперативно приступили к тушению вспыхнувшего пожара, пострадавших нет.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников, атаковавших российские регионы. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

До этого мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что украинские войска нанесли рекордное количество ударов по администрации Энергодара — 26 атак — 12 июня, в праздничный День России и День города. По словам градоначальника, атаки были беспрецедентными по своей интенсивности. Украинские силы продолжили наносить удары по инфраструктуре населенного пункта.