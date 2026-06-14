Силы ПВО России отбили массовый налет украинских дронов Силы ПВО сбили за ночь 249 БПЛА ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников, атаковавших российские регионы, сообщило Министерство обороны России в мессенджере МАКС. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской областей. Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В течение ночи в период с 20:00 мск 13 июня текущего года до 07:00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — заявили в МО РФ.

Кроме того, беспилотники уничтожили над Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областями. Часть дронов была ликвидирована в Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее обломки сбитых украинских беспилотников упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области. Экстренные службы приступили к работе, а характер повреждений выясняется. В региональном правительстве развернут оперативный штаб.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал об ударах по энергетическим объектам Запорожской области. Руководитель добавил, что атаки ВСУ привели к частичному отключению электроснабжения.