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14 июня 2026 в 23:18

Полиция в Женеве сражается с протестующими с помощью слезоточивого газа

Полиция Женевы применила слезоточивый газ во время протестов против саммита G7

Швейцария, Женева Швейцария, Женева Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Полиция Женевы применила слезоточивый газ во время акции протеста против предстоящего саммита «Большой семерки», передает корреспондент РИА Новости. Стычки с правоохранителями начались ближе к концу шествия недалеко от штаб-квартиры ООН.

Радикально настроенные участники начали выковыривать булыжники из мостовой, взрывать петарды, жечь фаеры, а также бросать в полицию камни и бутылки. Протестующие также пытались разбить витрины магазинов и банков.

Пострадали офисы международных организаций, включая Международный вещательный союз, и здания крупных корпораций. В Женеве проходит масштабная манифестация против саммита G7, который состоится во французском Эвиане с 15 по 17 июня. В акции участвуют несколько тысяч человек. Правоохранители были вынуждены применить спецсредства для разгона демонстрантов. Ситуация остается напряженной.

Ранее сообщалось, что у здания Центральной избирательной комиссии Армении проходит акция протеста. Она началась на фоне объявления итогов парламентских выборов. Участники акции скандируют «Позор!» и требуют назначить новые выборы. Результаты голосования за партию «Процветающая Армения» оппозиция называет фальсификацией.

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