Полиция в Женеве сражается с протестующими с помощью слезоточивого газа

Полиция в Женеве сражается с протестующими с помощью слезоточивого газа Полиция Женевы применила слезоточивый газ во время протестов против саммита G7

Полиция Женевы применила слезоточивый газ во время акции протеста против предстоящего саммита «Большой семерки», передает корреспондент РИА Новости. Стычки с правоохранителями начались ближе к концу шествия недалеко от штаб-квартиры ООН.

Радикально настроенные участники начали выковыривать булыжники из мостовой, взрывать петарды, жечь фаеры, а также бросать в полицию камни и бутылки. Протестующие также пытались разбить витрины магазинов и банков.

Пострадали офисы международных организаций, включая Международный вещательный союз, и здания крупных корпораций. В Женеве проходит масштабная манифестация против саммита G7, который состоится во французском Эвиане с 15 по 17 июня. В акции участвуют несколько тысяч человек. Правоохранители были вынуждены применить спецсредства для разгона демонстрантов. Ситуация остается напряженной.

Ранее сообщалось, что у здания Центральной избирательной комиссии Армении проходит акция протеста. Она началась на фоне объявления итогов парламентских выборов. Участники акции скандируют «Позор!» и требуют назначить новые выборы. Результаты голосования за партию «Процветающая Армения» оппозиция называет фальсификацией.