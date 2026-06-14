Полиция в Женеве сражается с протестующими с помощью слезоточивого газа

Полиция Женевы применила слезоточивый газ во время акции протеста против предстоящего саммита «Большой семерки», передает корреспондент РИА Новости. Стычки с правоохранителями начались ближе к концу шествия недалеко от штаб-квартиры ООН.
Радикально настроенные участники начали выковыривать булыжники из мостовой, взрывать петарды, жечь фаеры, а также бросать в полицию камни и бутылки. Протестующие также пытались разбить витрины магазинов и банков.
Пострадали офисы международных организаций, включая Международный вещательный союз, и здания крупных корпораций. В Женеве проходит масштабная манифестация против саммита G7, который состоится во французском Эвиане с 15 по 17 июня. В акции участвуют несколько тысяч человек. Правоохранители были вынуждены применить спецсредства для разгона демонстрантов. Ситуация остается напряженной.
Ранее сообщалось, что у здания Центральной избирательной комиссии Армении проходит акция протеста. Она началась на фоне объявления итогов парламентских выборов. Участники акции скандируют «Позор!» и требуют назначить новые выборы. Результаты голосования за партию «Процветающая Армения» оппозиция называет фальсификацией.