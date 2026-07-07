Основатель ВЭФ нашел в кабинете «жучка»

Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб в ходе плановой проверки безопасности обнаружил прослушивающее устройство в своем кабинете в Женеве, сообщает агентство Bloomberg. Он обратился в полицию.

Предварительная оценка указывает на то, что данное устройство могло быть установлено в течение последних трех лет. По информации агентства, заявление подано против неустановленных лиц, а швейцарские власти начали расследование для выяснения обстоятельств установки и выявления причастных к этому.

Ранее сообщалось, что Совет попечителей Всемирного экономического форума (ВЭФ), ежегодно проводимого в Давосе, начал независимое расследование в отношении основателя организации Клауса Шваба. Его обвиняют в финансовых махинациях и нарушении этических норм.

Расследование было инициировано 20 апреля после письма от некоего «осведомителя». Ровно через сутки Шваб покинул свой пост под предлогом преклонного возраста. В этом году ему исполнилось 87 лет. Информатор заявил, что основатель форума использовал средства организации на личные нужды.