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07 июля 2026 в 00:32

Основатель ВЭФ нашел в кабинете «жучка»

Bloomberg: в доме основателя ВЭФ Клауса Шваба нашли шпионское устройство

Прослушивающее устройство Прослушивающее устройство Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб в ходе плановой проверки безопасности обнаружил прослушивающее устройство в своем кабинете в Женеве, сообщает агентство Bloomberg. Он обратился в полицию.

Предварительная оценка указывает на то, что данное устройство могло быть установлено в течение последних трех лет. По информации агентства, заявление подано против неустановленных лиц, а швейцарские власти начали расследование для выяснения обстоятельств установки и выявления причастных к этому.

Ранее сообщалось, что Совет попечителей Всемирного экономического форума (ВЭФ), ежегодно проводимого в Давосе, начал независимое расследование в отношении основателя организации Клауса Шваба. Его обвиняют в финансовых махинациях и нарушении этических норм.

Расследование было инициировано 20 апреля после письма от некоего «осведомителя». Ровно через сутки Шваб покинул свой пост под предлогом преклонного возраста. В этом году ему исполнилось 87 лет. Информатор заявил, что основатель форума использовал средства организации на личные нужды.

Европа
Женева
Клаус Шваб
полиция
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