Провал жуткого плана глобалистов: пять пророчеств Шваба потерпели крах

Десять лет назад руководитель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в своей книге «Четвертая промышленная революция» сделал ряд предсказаний, которые якобы должны были исполниться к 2025 году. Однако «великое будущее» глобалистов так и осталось набором красивых фантазий. Какие из их планов потерпели крах?

Пророчество 1: отмена собственности

В 2016 году на встрече ВЭФ выдвинули концепцию, что к 2030 году люди будут владеть «ничем и при этом будут счастливы». Имелось в виду, что вся недвижимость, средства передвижения и развлечения будут принадлежать государству, а граждане смогут пользоваться благами «по подписке». Однако идея перехода от владения к аренде всего — от жилья до автомобилей — до сих пор не сбылась.

Мысль о лишении собственности оказалась настолько токсичной для общества, что вызвала волну гнева по всему миру. Критики идеи уверяли: люди не хотят быть вечными арендаторами, зависящими от милости корпораций и глобальных фондов. На данный момент эта концепция остается лишь футуристической страшилкой для западного обывателя.

Пророчество 2: засилье роботов

Еще одной идеей Шваба была тотальная роботизация общества. В частности, в его прогнозе говорилось, что к 2025 году «10% всех автомобилей в США будут полностью автономны». Но реальность внесла коррективы.

На сегодняшний день беспилотные системы занимают статистически ничтожную долю рынка. Большинство проектов так и не смогли выйти из стадии тестирования, столкнувшись с юридическими коллизиями, несовершенством технологий и недоверием общества. «Засилье роботов» в нашем мире отложилось на неопределенный срок.

Пророчество 3: чипизация населения

Другим пугающим прогнозом на 2025 год была чипизация населения по всему миру. Глобалисты предрекли: вживляемые чипы, сканеры и прочая бионика станут неотъемлемой частью жизни человека.

Однако на практике подобные технологии не то что не поступили в обращение — они до сих пор толком не разработаны для массового рынка. А идея свободно продающихся имплантатов так и осталась уделом футурологов и конспирологов.

Пророчество 4: крах экономики

В разгар пандемии COVID-19 Шваб и его соавтор Тьерри Маллере выпустили книгу «COVID-19: Великая перезагрузка», предрекая миру долгий экономический коллапс.

Авторы утверждали, что ситуация с безработицей будет «неизбежно ухудшаться», а «устойчивое восстановление экономики» еще долго не начнется. Но уже в июле 2020 года, когда книга увидела свет, экономика США начала восстанавливаться после локдаунов благодаря господдержке. Рецессия продлилась всего два месяца.

Пророчество 5: конец наличных денег

Одним из самых амбициозных прогнозов Шваба был скорый отказ от физических денег и внедрение единой глобальной цифровой идентификации. Он предрекал, что к 2025 году большинство стран перейдут на безналичные расчеты под полным контролем государства и корпораций, а каждый человек получит «цифровой паспорт» с биометрией, без которого невозможно будет купить еду, сесть в транспорт или получить медпомощь.

Однако этого тоже не случилось. Наличные деньги по-прежнему в ходу по всему миру, а идея тотальной биометрической слежки вызвала столь мощное сопротивление общества, что даже в самых технологически развитых странах от нее отказались. Напротив, в некоторых странах криптовалюты получили настолько широкое распространение, что государства заинтересованы в их развитии. И это еще один громкий провал глобалистского плана.

По иронии судьбы еще в 1996 году Клаус Шваб предсказал, что в развитых странах начнется сильное недовольство глобализацией, и оказался прав. Обещанной «великой перезагрузки» не случилось. А сам «король Давоса» в 2025 году был вынужден уйти в отставку на фоне скандалов и потери влияния.

