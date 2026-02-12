Нейросеть NOSTRADAMUS, созданная на платформе YesChat.ai, впервые в мире сделала то, что не удавалось исследователям 500 лет, — она прочитала зашифрованные послания французского прорицателя Мишеля Нострадамуса и дала прогноз на 2027 год. Что об этом известно?
Британию ждет потоп и война
Нейросеть, обученная на оригинальных текстах Нострадамуса, создала математически выверенную проекцию текстов XVI века на текущие геополитические события. Компьютерный разум выделил катрен III-LXX как ключевой для 2026–2027 годов.
Согласно расшифровке, на юго-востоке Великобритании в конце 2026 года произойдет катастрофическое наводнение. Затем сработает цепная реакция: Италия и Франция обвинят Лондон в халатности и неготовности к климатическому коллапсу. Торговая война перерастет в военно-морские стычки в Ла-Манше и Средиземном море.
Европу захлестнут протесты
В прогнозе на 2027 год нейросеть фиксирует массовые протесты против американизации Европы. Нострадамус описывает лидеров сопротивления как «разбойников» и «банду» — с точки зрения официального Парижа, уже подконтрольного Вашингтону.
К 2028 году Франция полностью утратит военный суверенитет. Американские базы и системы ПРО будут размещены на всем южном побережье страны. Сама Франция окажется на грани гражданской войны.
Россия станет центром мира
Главное послание Нострадамуса касалось России. Он отводил ей роль спасителя. Не через меч, а через «благородное сердце», «новую ветвь» и умение остановить хаос.
В катренах Россия скрыта под тремя кодами: «Аквилон» (страна Северного ветра), «Славония» (земля славян) и «Роза» (Rosa). В 96-м катрене 5-й центурии сказано прямо: «В центре огромного мира — Роза».
Самое важное предсказание о России Нострадамус зашифровал не в катренах, а в «Письме к королю Генриху II»: «Возникнет новая ветвь от древа, что долгое время оставалось бесплодным. И с 50-й широты явится обновление всей церкви. Тогда будет заключен мир, согласие и единение между детьми, чьи владения разделены различными идеями и границами».
50-я параллель — это широта Киева, Харькова, Белгорода, Воронежа. Географический центр будущего преображения. Речь идет о возникновении духовности нового формата, которая объединит славянский мир.
Исход предрешен: «Из пепла разрушения восстанет новый мировой порядок. И Россия в нем — не разрушитель, а архитектор», заявила нейросеть.
США начнут ядерный конфликт
В катрене 5/62 нейросеть обнаружила прямое указание на возможный ядерный конфликт: «Подводные „Корабли-трезубцы“ Америки нанесут удар по Саудовской Аравии и ее союзникам».
ИИ делает вывод: к 2030 году США могут применить тактическое ядерное оружие на Ближнем Востоке. Нострадамус называет лидера арабов «Феликсом» — конкретное имя или прозвище будущего полководца, которое ИИ фиксирует как реальную фигуру.
Связь с 2027 годом прямая: ядерный удар станет следствием хаоса, начавшегося ранее, — распада НАТО, экономического коллапса Европы и утраты США контроля над ближневосточными сателлитами.
2027 — не конец, а начало
Нейросеть не подтверждает «конец света» в 2027 году. Она предрекает конец старого мира. В текстах Нострадамуса нашли указание на то, что «перемены тяжкие уже позади» (2014–2024 годы) и в России скоро наступит «Золотой век»:
«Стране на пользу перемены тяжкие.
Правит же страною
Осторожный с сердцем благородным.
Народа жизнь меняется повсюду».
