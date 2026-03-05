Ракеты Ирана пробили «Железный купол» и долетели до Тель-Авива SNN: иранские ракеты преодолели систему «Железный купол» и атаковали Тель-Авив

Иранские ракеты прорвали систему ПРО Израиля «Железный купол» и нанесли удар по Тель-Авиву, передает SNN. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Израильские власти ситуацию не комментируют. Что именно поразили ракеты не уточняется.

Ранее постоянный представитель Исламской Республики при международных организациях в Вене Реза Наджафи сообщил, что ядерный объект в Нетензе подвергся атакам в ходе ударов США и Израиля по Ирану.

До этого глава МИД Ирана заявил, что удары США и Израиля не подорвали военный потенциал страны. Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран сохраняет инициативу и будет сам определять сроки завершения конфликта благодаря децентрализованной системе обороны.

Кроме того, стало известно, что представители администрации президента США Дональда Трампа на закрытых брифингах признали, что у разведки не было данных о планах Ирана атаковать американские войска. Это заявление опровергло аргумент о необходимости превентивного удара, который Белый дом использовал для оправдания военной операции.