05 марта 2026 в 05:19

Ракеты Ирана пробили «Железный купол» и долетели до Тель-Авива

SNN: иранские ракеты преодолели систему «Железный купол» и атаковали Тель-Авив

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иранские ракеты прорвали систему ПРО Израиля «Железный купол» и нанесли удар по Тель-Авиву, передает SNN. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Израильские власти ситуацию не комментируют. Что именно поразили ракеты не уточняется.

Ранее постоянный представитель Исламской Республики при международных организациях в Вене Реза Наджафи сообщил, что ядерный объект в Нетензе подвергся атакам в ходе ударов США и Израиля по Ирану.

До этого глава МИД Ирана заявил, что удары США и Израиля не подорвали военный потенциал страны. Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран сохраняет инициативу и будет сам определять сроки завершения конфликта благодаря децентрализованной системе обороны.

Кроме того, стало известно, что представители администрации президента США Дональда Трампа на закрытых брифингах признали, что у разведки не было данных о планах Ирана атаковать американские войска. Это заявление опровергло аргумент о необходимости превентивного удара, который Белый дом использовал для оправдания военной операции.

