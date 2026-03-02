Ядерный объект в Иране подвергся атаке Постпред Ирана при МАГАТЭ заявил об атаках на ядерный объект в Натанзе

Ядерный объект в Натанзе подвергся атакам в ходе ударов США и Израиля по Ирану, сообщил постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Реза Наджафи на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Подробности о характере ударов и возможных повреждениях он не привел, передает ТАСС.

В Натанзе, — ответил дипломат на вопрос журналистов.

Ранее США выдвинули Ирану ультиматум за день до начала ударов, потребовав установить 10-летний мораторий на обогащение урана в обмен на бесплатное ядерное топливо. Американские переговорщики передали предложение в Женеве 26 февраля, но Тегеран его отверг.

До этого глава МИД Ирана заявил, что удары США и Израиля не подорвали военный потенциал страны. Аббас Арагчи подчеркнул, что Тегеран сохраняет инициативу и будет сам определять сроки завершения конфликта благодаря децентрализованной системе обороны.

Кроме того, стало известно, что представители администрации президента США Дональда Трампа на закрытых брифингах признали, что у разведки не было данных о планах Ирана атаковать американские войска. Это заявление опровергло аргумент о необходимости превентивного удара, который Белый дом использовал для оправдания военной операции.