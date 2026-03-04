На Западе заговорили об уголовном преследовании нового президента Венесуэлы Reuters: США готовят обвинение против президента Венесуэлы Делси Родригес

Администрация президента США Дональда Трампа втайне готовит уголовное обвинение против Делси Родригес, занявшей место президента Венесуэлы после свержения Николаса Мадуро, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника. По данным издания, федеральные прокуроры разрабатывают дело о коррупции и отмывании денег.

Как рассказали собеседники, Родригес уже устно уведомили, что ей грозит преследование, если она не продолжит выполнять требования Вашингтона. Расследование ведется прокуратурой Майами последние два месяца и связано с предполагаемым отмыванием средств через государственную нефтяную компанию PDVSA в 2021–2025 годах.

Помимо обвинений, американские чиновники передали Родригес список из семи бывших венесуэльских чиновников и их родственников, которых надлежит арестовать для экстрадиции. Замгенпрокурора США Тодд Бланш назвал информацию Reuters ложной, однако агентство настаивает на достоверности данных.

Ранее Пентагон объявил о начале новой военной операции в Эквадоре при поддержке местных сил для борьбы с терроризмом и наркокартелями. Южное командование США назвало миссию примером приверженности союзников в Латинской Америке.