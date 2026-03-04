Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 11:56

В ГД предложили учредить совет для контроля распределения денег в кино

Бурляев предложил ввести общественный контроль над распределением денег для кино

Николай Бурляев Николай Бурляев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Необходимо учредить на государственном уровне орган общественного контроля для кинематографа, выразил мнение в интервью NEWS.ru народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев. Эта структура должна оценивать все киносценарии, которые планируются к кинопроизводству, отметил собеседник.

Если общественный контроль скажет «нет», то подобный сценарий не должен запускаться в производство. Скажут «фильм нужен» — потому что решает задачу воспитания поколения патриотов, самоотверженных людей, любящих свою страну — можно запускать, — предложил парламентарий.

В такой орган — независимый совет — должны войти, помимо профессиональных кинематографистов, педагоги, психологи, представители правоохранительных органов и РПЦ, отметил Бурляев. В вопросе снимать или не снимать то или иное кино решение этого совета должно быть решающим, заявил собеседник.

Скажем, профессор психологии прочтет сценарий типа сериала «Школа», скажет, что подобная картина станет ударом по педагогике и образованию... Представитель правоохранительных органов, изучив сценарий «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщит, что если создадут подобный сериал, то возрастет детская преступность в стране. Что и произошло: после показа поползла вверх кривая детской преступности, — напомнил Бурляев.

Он добавил, что кино воспитывает поколение молодежи. Поэтому государство должно четко осознавать, какие фильмы несут опасность для детской психики, резюмировал собеседник.

Ранее Бурляев предположил, что актер Михаил Ефремов очень нервничает перед премьерой спектакля «Без свидетелей». Собеседник сообщил, что присутствовал на предпремьерном показе спектакля в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» и уже смог оценить подачу материала и игру исполнителей.

Он также выразил мнение, что Михалков пригласил Ефремова в свой театр, потому что «не предает друзей». Бурляев добавил, что за 67 лет дружбы с Никитой Сергеевичем он ни разу не видел, чтобы тот отталкивал человека, нуждающегося в поддержке.

