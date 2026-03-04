Сомнолог ответила, помогут ли носки быстрее уснуть Сомнолог Гаврилова: носки могут помочь пациентам с синдромом беспокойных ног

Носки могут помочь при засыпании пациентам с синдромом беспокойных ног, рассказала «Вечерней Москве» врач отделения медицины сна Алена Гаврилова. Она отметила, что симптомы такого синдрома можно облегчить с помощью согревания.

Могу предположить, что если человек испытывает такие ощущения, которые мешают ему уснуть, то носки, согревая его ноги, будут тем самым уменьшать эти симптомы и помогать ему засыпать, — рассказала Гаврилова.

Сомнолог подчеркнула, что такой способ может помочь при несильно выраженных симптомах. Она также посоветовала попробовать массажи и иглоукалывание.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, что комнату перед сном необходимо максимально затемнить. Он отметил, что интенсивность света напрямую влияет на качество сна.