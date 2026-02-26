Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 15:45

Сомнолог раскрыл, какие видео лучше не включать на фон перед сном

Сомнолог Бузунов посоветовал не включать политические подкасты перед сном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Не стоит включать перед сном новостные и политические подкасты, предупредил врач-сомнолог профессор доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что такие видео и аудио заставляют переживать и мешают расслабиться.

Чаще все же новостная повестка и подкасты политических обозревателей будоражат мозг, заставляют переживать и мешают расслабиться. В то время как, например, отвлеченные размышления про космос или мир растений быстро убаюкивают. Однако для кого-то все может быть с точностью до наоборот, — пояснил специалист.

Сомнолог обратил внимание, что каждый человек может выбрать такие подкасты или видео, которые помогут в засыпании именно ему. По его словам, многим помогают спокойные мелодии, звуки природы или белый шум.

Ранее ассистент кафедры госпитальной терапии им. Сторожакова Пироговского университета Анна Тихомирова рассказала, что здоровый сон зависит от состояния печени. Специалист подчеркнула, что данный орган играет ключевую роль в поддержании циркадных ритмов.

сомнологи
здоровье
отдых
сон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Лель рассказала о планах на путешествия
В Женеве стартовали переговоры между Украиной и США
Как Марк Эйдельштейн стал своим в Голливуде, при чем тут Уиллис и Сталлоне
«Прямое нарушение»: Захарову возмутили действия Евросоюза
Москва и Баку намерены урегулировать все вопросы по авиакатастрофе AZAL
Захарова раскрыла, как Брюссель решил «нагадить» российской миссии при ЕС
«Ядерная война и потоп»: сделаны два страшных пророчества на март 2026 года
Зоопсихолог ответила, почему стая не примет макаку Панча
Звезда «Женского стендапа» раскрыла над чем не шутит
«Мастерица грязных дел»: в СФ раскрыли, кто придумал передать Киеву ядерку
В МИД России рассказали о чудовищных преступлениях Киева против стариков
Раскрыта личность петербуржца, поймавшего плащом малыша с 10-го этажа
Петербуржец пойдет под суд за порчу автомобиля
МИД РФ: контакты Москвы и Баку по теме катастрофы AZAL будут продолжены
Бывший миллиардер сел на семь лет за аферу с чужой квартирой
ВСУ попытались атаковать Москву
Юрист рассказал о новых правилах регистрации граждан по месту пребывания
Находящаяся под следствием Лерчек родила ребенка: что известно, здоровье
Конфликт с охраной перерос в массовую драку в московском ТЦ
Стоматолог рассказал о рисках использования электрических щеток
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.