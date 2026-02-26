Сомнолог раскрыл, какие видео лучше не включать на фон перед сном

Сомнолог раскрыл, какие видео лучше не включать на фон перед сном Сомнолог Бузунов посоветовал не включать политические подкасты перед сном

Не стоит включать перед сном новостные и политические подкасты, предупредил врач-сомнолог профессор доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что такие видео и аудио заставляют переживать и мешают расслабиться.

Чаще все же новостная повестка и подкасты политических обозревателей будоражат мозг, заставляют переживать и мешают расслабиться. В то время как, например, отвлеченные размышления про космос или мир растений быстро убаюкивают. Однако для кого-то все может быть с точностью до наоборот, — пояснил специалист.

Сомнолог обратил внимание, что каждый человек может выбрать такие подкасты или видео, которые помогут в засыпании именно ему. По его словам, многим помогают спокойные мелодии, звуки природы или белый шум.

Ранее ассистент кафедры госпитальной терапии им. Сторожакова Пироговского университета Анна Тихомирова рассказала, что здоровый сон зависит от состояния печени. Специалист подчеркнула, что данный орган играет ключевую роль в поддержании циркадных ритмов.