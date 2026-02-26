Петербуржец пойдет под суд за порчу автомобиля

Житель Санкт-Петербурга пойдет под суд за порчу чужого автомобиля, сообщает «Петербург2». Как пишет издание, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов по припаркованному Audi Q7. Ущерб оценивается более чем в 200 тыс. рублей.

Сообщается, что мужчина бил по капоту, после чего переключился на двери и зеркала. В результате на кузове остались заметные вмятины, а правое зеркало было разбито. Подозреваемый уже был судим.

Подозреваемого удалось задержать практически сразу после происшествия благодаря реакции очевидцев. Сейчас материалы дела переданы в Выборгский районный суд.

Ранее в Петербурге управляющей компании пришлось выплатить 1,2 млн рублей местному жителю. Упавшая с крыши наледь повредила его машину. У транспортного средства были повреждены фонари, стекло и бампер. Суд постановил, что наледь упала на автомобиль из-за работы коммунальных служб.