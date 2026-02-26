В войсках развенчали фейк о перебоях связи в зоне СВО

Подразделения 7-й общевойсковой мотострелковой бригады Южной группировки войск полностью обеспечены связью и не испытывают трудностей после отключения зарубежных спутниковых систем, сообщил ТАСС старший группы инструкторов соединения с позывным Кавказ. По его словам, военные используют отечественные станции, в том числе «Газпром» и «Ростелеком», которые были развернуты заблаговременно и работают в штатном режиме.

Никаких основных проблем войска не испытывают. Все, что говорится, это фейки противника, чтобы дестабилизировать ситуацию. <…> Никаких трудностей войска не испытывают в связи. Системы были развернуты предварительно, все работало в штатном режиме, — заявил собеседник агентства.

Ранее генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что в России разработали проект системы высотной цифровой связи «Окно». По его словам, она может стать альтернативой заблокированной спутниковой сети Starlink.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия располагает ресурсами для разработки импульсных пушек, способных нейтрализовать спутниковую систему Starlink. По его мнению, на создание такого вооружения потребуется около двух лет.