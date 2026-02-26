Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 19:35

В Смоленске нашли вещь, которая может принадлежать пропавшей девочке

SHOT: в Смоленске нашли шапочку, которая может принадлежать пропавшей девочке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Смоленске во время поисков девятилетней девочки, пропавшей три дня назад, нашли детскую розовую шапочку, сообщает Telegram-канал SHOT. Головной убор обнаружили среди мусора возле одного из заброшенных зданий — сейчас следователи устанавливают, принадлежит ли он пропавшей школьнице.

Ребенок ушел из дома, чтобы выгулять собаку, и до сих пор не вернулся. По информации авторов, эксперты уже проверили на детекторе лжи отца и отчима девочки — оба подтвердили свою непричастность к исчезновению.

Следователи продолжают отрабатывать все возможные версии произошедшего. В числе рассматриваемых вариантов — похищение, несчастный случай на воде, а также возможность того, что ребенок жив и невредим, пишет канал.

Утром 24 февраля девочка ушла гулять с собакой из дома на улице Маршала Еременко и бесследно исчезла. Мать ребенка нашла во дворе лишь вернувшегося питомца, после чего обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Кроме того сообщалось, что следователи изъяли вещи из дома пропавшей.

Россия
Смоленск
дети
пропавшие без вести
