26 февраля 2026 в 04:05

Следователи изъяли вещи из дома пропавшей в Смоленске девочки

Следователи изъяли вещи из дома пропавшей в Смоленске девятилетней девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Следователи изъяли вещи из дома девятилетней девочки, пропавшей в Смоленске, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным источника, в рамках расследования проверяются все версии произошедшего.

В ходе расследования изъяты вещи из дома школьницы. Проверяются все версии произошедшего, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), — сказано в сообщении.

В поисках ребенка участвуют сотрудники полиции, МЧС, добровольцы и местные жители. Территория поисков вышла за пределы города, задействовано около 320 человек.

Ранее стало известно, что силовики в Смоленске разыскивают девятилетнюю школьницу, которая утром ушла гулять с собакой из дома на улице Маршала Еременко и бесследно исчезла. Мать ребенка нашла во дворе лишь вернувшегося питомца, после чего обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Кроме того, камеры видеонаблюдения в Смоленске не зафиксировали маршрут пропавшей девятилетней девочки. Хотя в районе ее исчезновения камеры есть, отследить путь ребенка по ним не удалось.

