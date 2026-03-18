18 марта 2026 в 19:04

Глава разведки США предупредила о сохраняющейся угрозе со стороны Ирана

Габбард: Иран способен атаковать интересы США и союзников на Ближнем Востоке

Тулси Габбард Тулси Габбард Фото: Mattie Neretin/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Иран и поддерживаемые им группировки по-прежнему обладают возможностью наносить удары по объектам США и их союзников на Ближнем Востоке, заявила глава американской национальной разведки Тулси Габбард на слушаниях в профильном комитете сената. По ее словам, Тегеран продолжает враждебные действия против американских интересов в регионе, передает Fox News.

Иран и его сателлиты все еще способны и продолжают нападать на интересы США и союзников на Ближнем Востоке. Если враждебный режим выживет, он будет стремиться к тому, чтобы начать многолетние усилия по восстановлению своих ракетных и беспилотных сил, — сказала Габбард.

Ранее сообщалось, что расходы США на войну с Ираном, которые могут достичь триллионов долларов, обернутся политическим ущербом для главы Белого дома Дональда Трампа и республиканцев. По словам политолога-американиста Константина Блохина, Вашингтон тратит на оборону столько средств, сколько все остальные страны мира вместе взятые.

Прежде Трамп заявил, что Вашингтону удается экономить много денег из-за опережения графика проведения военной операции в Иране. По его словам, никто не мог подумать, что исламской республике будет нанесен столь значительный урон за короткий промежуток времени.

США
Иран
Тулси Габбард
Ближний Восток
