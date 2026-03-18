Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 18:38

Американская разведка признала превосходство России

Глава Нацразведки США Габбард: Россия сохраняет превосходство на Украине

Тулси Габбард Тулси Габбард Фото: Eric Lee — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская разведка признала военное превосходство России в конфликте на Украине, следует из доклада главы соответствующей службы Тулси Габбард. В ходе слушаний в специальном комитете Сената она официально признала военное превосходство России в конфликте на Украине, передает Fox News.

Согласно докладу Габбард, российская армия успешно сохраняет инициативу, а само противостояние перешло в фазу «на истощение». Там же было отмечено, что пока под руководством США продолжаются консультации между Москвой и Киевом, российская сторона продолжает эффективно наращивать свою оборонно-промышленную базу. Габбард также предупредила законодателей о растущих угрозах национальным интересам США за пределами украинского театра военных действий.

Россия располагает передовыми системами, включая вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, предназначенные для того, чтобы нивелировать военное преимущество США, — добавила глава Нацразведки.

Ранее генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс заявлял, что Россия обладает преимуществом при создании боевых дронов. Он подчеркнул, что сейчас характер боевых действий меняется, и беспилотники становятся многофункциональным средством для выполнения задач. В качестве примера он привел российский центр «Рубикон». Речь не только, по словам Маркса, о техническом совершенстве, но и о целой структуре организации и обеспечения.

США
Украина
Пентагон
спецоперация
Тулси Габбард
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон назвал цену авианосца, который заменит «Шарль де Голль»
Продюсер назвал город, который станет альтернативой Дубаю для шоу-бизнеса
Суд разрушил многомиллиардную империю кубанского депутата
Российский генерал оценил вероятность массовых протестов на Украине
Во Франции объяснили, в каком случае Сафонов потеряет место в составе ПСЖ
Что сказал Патрушев о российских морских дронах в сравнении с зарубежными
Заступничество польских коллег не спасло Бутягина от экстрадиции
«Бросить солдат в воду»: Иран пригрозил США и Израилю масштабным ответом
«Дело плохо»: историк предупредил об опасности скандального дела Бутягина
В российских заповедниках могут появиться военные базы
«Находятся в опасности»: в Ираке забили тревогу из-за обострения войны
Что известно об отмене антироссийских санкций в США
Что известно о последствиях падения обломков ракет на аэропорт Бен-Гурион
Дом, который успокаивает: роль мягких тканей в антистресс-интерьере
Простая комбинация цифр принесла россиянину 314 млн рублей
Что известно о похищенной в Смоленске девочке
Захарова раскрыла траты России на оказание гумпомощи нуждающимся странам
Глава «Турпомощи» раскрыл, исчезнут ли туроператоры из-за цифровизации
Известный британский певец взбесил украинских фанатов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.