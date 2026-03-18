Американская разведка признала превосходство России

Американская разведка признала военное превосходство России в конфликте на Украине, следует из доклада главы соответствующей службы Тулси Габбард. В ходе слушаний в специальном комитете Сената она официально признала военное превосходство России в конфликте на Украине, передает Fox News.

Согласно докладу Габбард, российская армия успешно сохраняет инициативу, а само противостояние перешло в фазу «на истощение». Там же было отмечено, что пока под руководством США продолжаются консультации между Москвой и Киевом, российская сторона продолжает эффективно наращивать свою оборонно-промышленную базу. Габбард также предупредила законодателей о растущих угрозах национальным интересам США за пределами украинского театра военных действий.

Россия располагает передовыми системами, включая вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, предназначенные для того, чтобы нивелировать военное преимущество США, — добавила глава Нацразведки.

Ранее генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс заявлял, что Россия обладает преимуществом при создании боевых дронов. Он подчеркнул, что сейчас характер боевых действий меняется, и беспилотники становятся многофункциональным средством для выполнения задач. В качестве примера он привел российский центр «Рубикон». Речь не только, по словам Маркса, о техническом совершенстве, но и о целой структуре организации и обеспечения.