Путин: малые народы России плечом к плечу сражаются в зоне СВО

Представители малых коренных народов России плечом к плечу сражаются в зоне проведения военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов страны в рамках просветительского марафона «Знание. Первые». Глава государства подчеркнул, что в ходе СВО мужчины, а также женщины, как и в годы Великой Отечественной войны, с честью отстаивают интересы общего отечества, передает пресс-служба мероприятия.

В ходе специальной военной операции мужчины, да и женщины тоже с честью отстаивают интересы общего отечества, плечом к плечу с представителями других народов борются за Родину, за Россию, — сказал Путин.

Президент отметил, что ему известно о присутствии на встрече участников спецоперации. Он искренне поблагодарил всех присутствующих и их боевых товарищей за службу Родине.

Ранее Путин поздравил граждан страны с Днем коренных малочисленных народов, который отмечается впервые. Глава государства озвучил свое обращение на встрече с представителями коренных этносов. Ранее глава государства своим указом установил дату нового праздника — 30 апреля.