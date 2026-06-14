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14 июня 2026 в 02:16

В Хабаровском крае при столкновении поезда и Lexus погиб человек

ГИБДД: под Хабаровском при столкновении поезда и Lexus погиб человек

Железнодорожный переезд Железнодорожный переезд Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Хабаровском крае один человек погиб, а трое пострадали после того, как водитель Lexus проехал на красный свет на переезде в Дормидонтовке, сообщили в Госавтоинспекции региона. По данным ГИБДД, мужчина 1995 года рождения, управляя легковым автомобилем Lexus, нарушил правила дорожного движения на железнодорожном переезде.

В результате столкновения водитель внедорожника погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Три его пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Все обстоятельства устанавливаются, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что двое несовершеннолетних погибли в дорожно-транспортном происшествии возле станции Лопуховка в Саратовской области. Инцидент произошел, когда мотоциклист с пассажиром выехал на пути перед пассажирским поездом Балаково — Москва.

Позже в Кузбассе поезд сбил перебегавшего железнодорожные пути пенсионера. Инцидент произошел на перегоне между станциями Междуреченск и Карай. Машинист поезда успел затормозить, но избежать удара не удалось. 66-летний местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью.

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В Хабаровском крае при столкновении поезда и Lexus погиб человек
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