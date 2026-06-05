В Кузбассе пенсионер попал под поезд

В Кузбассе пенсионер попал под поезд

В Кузбассе поезд сбил перебегавшего железнодорожные пути пенсионера, сообщает «Сiбдепо». Инцидент произошел на перегоне между станциями Междуреченск и Карай.

Накануне в дежурную часть Новокузнецкого ЛО МВД России поступило сообщение о том, что на перегоне станций Междуреченск и Карай грузовым поездом травмирован человек, — сообщили в пресс-службе транспортной полиции региона.

Машинист поезда успел затормозить, но избежать удара не удалось. 66-летний местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что двое несовершеннолетних погибли в дорожно-транспортном происшествии возле станции Лопуховка в Саратовской области. Инцидент произошел, когда мотоциклист с пассажиром выехал на пути перед пассажирским поездом Балаково — Москва.